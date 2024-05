Atletica, Jacobs e Tortu in gara al Roma Sprint Festival

Marcell Jacobs torna in Italia e lo fa per la sua seconda corsa stagionale sui 100 metri, alla ricerca del minimo di qualificazione Olimpica per difendere a Parigi 2024 il titolo conquistato a Tokyo. Il campione azzurro si sta allenando nella Capitale insieme a Filippo Tortu, Chituru Ali e Zaynab Dosso, in vista dello Sprint Festival in programma sabato 18 maggio.

Leggi anche: Le più belle medaglie d’oro italiane

Leggi anche: Giro d’Italia, Kooij vince in volata a Napoli

Jacobs e Tortu in gara al Roma Sprint Festival

Marcell Jacobs è tornato a Roma, dopo aver concluso il periodo di preparazione negli Stati Uniti e gareggiato al meeting di Jacksonville. Stamattina Jacobs ha avuto modo di testare la nuova pista dello Stadio dei Marmi, la stessa che lo vedrà protagonista allo Sprint Festival sabato 18 maggio,a venti giorni dal via dei Campionati Europei di Atletica Leggera Roma 2024, che inizieranno il 7 giugno e si concluderanno il 12 giugno. Lo Stadio dei Marmi sarà anche una delle warm-up area utilizzate dagli atleti durante i Campionati Europei, mentre tutte le gare si svolgeranno o si concluderanno all’interno dello Stadio Olimpico.

Non solo l’oro Olimpico di Jacobs al Foro Italico, anche Filippo Tortu, reduce come Jacobs dalle fatiche con la staffetta 4x100m, che si dedicherà ai 200m per la prima volta in stagione. Nel suo caso, col tempo minimo di qualificazione Olimpica già centrato lo scorso anno, a Molfetta, in 20.14. Tra i presenti annunciati c’è infatti Chituru Ali, Zaynab Dosso, bronzo mondiale indoor in pista per i 200m femminili e per i 400m maschili, sarà in gara il primatista italiano Davide Re. (continua dopo il video)

Dove vedere le gare

Le gare del Roma Sprint Festival 2024 saranno trasmesse in diretta tv sui canali di Sky Sport, in streaming su Sky Go e sulla piattaforma NOW Tv.

Gli appuntamenti per gli appassionati delle sfide sulla velocità sono molteplici. Nella prima sessione serale degli Europei di venerdì 7 giugno sono in programma le batterie dei 100 metri maschili, mentre sabato 8 giugno si correranno le semifinali e la finale. Tra i più attesi c’è proprio Jacobs, che proverà a difendere anche il titolo europeo conquistato a Monaco nel 2022.