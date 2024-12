Atalanta-Real Madrid, le probabili formazioni: Gasperini con il tridente pesante in attacco

Atalanta-Real Madrid probabili formazioni del match di Champions League che si gioca stasera alle 21 a Bergamo. Le emozioni della Champions League tornano protagoniste con una sfida di altissimo livello tra la Dea e i Blancos, due squadre che si ritrovano di fronte in un confronto carico di aspettative. Dopo essersi sfidate nella Supercoppa Europea a inizio stagione, il momento delle due compagini è radicalmente cambiato: la Dea è in piena ascesa, mentre i Blancos faticano a trovare continuità soprattutto nelle competizioni europee.

Le scelte di Gasperini

Gian Piero Gasperini sembra intenzionato a schierare la Dea con il 3-4-1-2 e dovrebbe operare alcune rotazioni rispetto alla vittoriosa partita di venerdì contro il Milan. In difesa, Kossounou è favorito per prendere il posto di Djimsiti, completando un trio arretrato insieme a Hien e Kolasinac, schierati davanti a Carnesecchi tra i pali.

In mediana, De Roon ed Ederson saranno incaricati di garantire solidità, con Bellanova e Ruggeri pronti a spingere sulle corsie laterali. Il tridente offensivo vedrà confermati De Ketelaere e Lookman come terminali di fantasia e imprevedibilità, mentre Retegui tornerà titolare per guidare l’attacco.

Emergenza per Ancelotti

In casa Real Madrid, Carlo Ancelotti deve fare i conti con numerosi infortuni. Rodrygo, già assente in campionato contro il Girona, rischia di allungare la lista degli indisponibili. Il tecnico italiano dovrebbe optare per un 4-3-1-2 con Courtois a difesa dei pali, supportato da una retroguardia composta da Vazquez, Rudiger, il giovane Raul Asencio e Fran Garcia.

A centrocampo, Tchouameni sarà il perno centrale, affiancato dalla qualità di Valverde e dall’esperienza di Modric. Bellingham agirà da trequartista con il compito di supportare e innescare il duo d’attacco composto da Mbappé e Vinicius, una coppia di fuoriclasse pronta a sfruttare ogni occasione.

Una sfida avvincente

La sfida di Bergamo si preannuncia avvincente, con l’Atalanta desiderosa di consolidare il suo ottimo momento e il Real Madrid intenzionato a riscattare le difficoltà recenti. La posta in gioco è alta, non solo per i punti in classifica ma anche per le implicazioni morali che una vittoria in una sfida così prestigiosa potrebbe portare.

Leggi anche: