Bayer Leverkusen-Inter, le probabili formazioni: emergenza in difesa per Inzaghi

Bayer Leverkusen-Inter probabili formazioni del match di Champions League che si disputa stasera alle 21. Le due squadre si preparano a un match cruciale per la qualificazione agli ottavi di finale della nuova Champions. Nerazzurri e Aspirine, rispettivamente seconda e sesta nella classifica della competizione, puntano a chiudere il discorso qualificazione il prima possibile. I campioni d’Italia, guidati da Simone Inzaghi, affrontano i tedeschi allenati da Xabi Alonso, il cui distacco dalla vetta della Bundesliga è più marcato rispetto a quello dei nerazzurri in Serie A. Ecco le ultime novità sulla sfida.

Bayer Leverkusen: dubbi su Schick

Per i tedeschi, il principale interrogativo riguarda Patrik Schick, reduce da un infortunio al polpaccio. Sebbene sia tornato a disposizione, non è certo che parta titolare. Se non dovesse dare le necessarie garanzie, il giovane Tella sarà pronto a fare coppia con Wirtz in attacco. Xabi Alonso deve fare i conti anche con le assenze di Hofmann, Adli e Boniface, che lo costringeranno a confermare gran parte della formazione vista nel 2-1 contro il St. Pauli in Bundesliga.

Probabile formazione:

In porta: Hradecky .

. Difesa a tre con Tapsoba , Tah e Hincapié .

, e . Sulle fasce: Frimpong a destra e Grimaldo a sinistra.

a destra e a sinistra. A centrocampo: il rientrante Andrich , affiancato da Palacios e Xhaka .

, affiancato da e . In attacco: Wirtz e, se disponibile, Schick, altrimenti spazio a Tella.

Inter: emergenza in difesa

Per Simone Inzaghi, le principali difficoltà arrivano dalla difesa. Acerbi, Dumfries e Pavard sono indisponibili, mentre Buchanan, pur convocato, non è al meglio. La gestione delle energie sarà cruciale, soprattutto sulla fascia sinistra, dove Bastoni e Dimarco sono reduci da un impiego massiccio. È probabile che Carlos Augusto parta titolare, con Dimarco pronto a subentrare per preservare Bastoni.

Inzaghi potrebbe optare per Bisseck, De Vrij al centro della difesa e Bastoni davanti a Sommer, con Darmian a destra e Carlos Augusto a sinistra. In mezzo al campo e in attacco, invece, abbondano le opzioni: potrebbe esserci turnover, con big come Barella, Mkhitaryan e Lautaro Martinez pronti a rifiatare.

Probabile formazione:

In porta: Sommer .

. Difesa: Bisseck , De Vrij, Bastoni.

, Centrocampo: Darmian, Frattesi, Calhanoglu, Zielisnky, Carlos Augusto.

Attacco: Thuram e Taremi.

La partita promette scintille, con l’Inter che vuole sfruttare il fattore esperienza e il Bayer Leverkusen intenzionato a confermare la sua solidità. Con due filosofie di gioco diverse ma ugualmente efficaci, il match si preannuncia fondamentale per il prosieguo della competizione.

