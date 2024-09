Atalanta-Como 2-3: serie A, sconfitta della Dea con i Lariani. Dopo il rinvio a causa della pioggia di lunedì, nel recupero della partita che conclude la quinta giornata di Serie A, la squadra di Gasperini cade contro il Como per 3-2, rimanendo ferma a sei punti. Al Gewiss Stadium, nel primo tempo, Zappacosta (18′) porta avanti i nerazzurri con un preciso destro dal limite dell’area, e Carnesecchi salva la porta su tentativi di Cutrone e Sergi Roberto.

FULL TIME | Triplice fischio al Gewiss Stadium.



