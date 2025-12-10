Atalanta, che impresa! Chelsea battuto in rimonta, ora la Dea sogna la qualificazione agli ottavi

L’Atalanta ribalta il Chelsea 2-1 in una serata vibrante a Bergamo, illuminata dai gol di Scamacca e De Ketelaere dopo l’iniziale vantaggio di Joao Pedro. Una vittoria pesante che porta la squadra di Palladino a quota 13 punti, momentaneamente alle spalle di Arsenal e Bayern Monaco, entrambe a 15. Il pubblico del Gewiss Stadium ha spinto la Dea in una notte da Champions di quelle che si ricordano a lungo.

Impresa Atalanta! Il saluto dei nerazzurri alla Curva dopo la vittoria storica di Champions contro il Chelsea – https://t.co/dGa4NcilX2 pic.twitter.com/jStEtU0MC3 — TuttoAtalanta.com (@tuttoatalanta) December 10, 2025

Palladino rilancia il tridente pesante con De Ketelaere, Scamacca e Lookman, e affida la retroguardia al trio Kossounou-Djimsiti-Kolasinac, con il bosniaco all’esordio stagionale dal 1’. A sinistra c’è Bernasconi, alla prima da titolare con il tecnico campano.

Il Chelsea di Maresca, che lascia Estevao inizialmente in panchina, schiera Pedro Neto largo e spinge molto con Cucurella. Il pubblico bergamasco accende l’atmosfera con una coreografia dedicata alla squadra, ma dopo 17 minuti l’Atalanta perde Bellanova per un guaio muscolare: dentro Zappacosta. (continua dopo la foto)

Gara tattica, studiata, con l’Atalanta che prova a pressare alta per frenare le iniziative di Fernandez e compagni. Al 26’ i Blues trovano il vantaggio: cross perfetto di James, Joao Pedro rientra sul filo del fuorigioco e anticipa Carnesecchi. Il VAR conferma, ed è 1-0 all’intervallo nonostante la Dea abbia prodotto di più: sei tiri contro due, due occasioni murate sulla linea e più qualità nelle zone calde.

Si riparte con Fofana al posto di Chalobah nel Chelsea. La Dea alza subito il ritmo e al 53’ manda un primo segnale con il gol annullato a Lookman. È il preludio alla rimonta. Due minuti dopo, su cross perfetto dalla destra, Scamacca svetta e infila il suo primo gol in Champions: Bergamo esplode, la partita cambia volto. (continua dopo la foto)

Da lì cresce in modo evidente De Ketelaere, che prende in mano la squadra, sfonda sistematicamente sul lato destro e mette in crisi la retroguardia londinese. Il suo gol del 2-1 è la fotografia del momento: accelerazione, strappo e conclusione che ribalta la serata.

L’Atalanta difende il vantaggio con ordine, gestisce il forcing del Chelsea e porta a casa tre punti fondamentali che la lanciano al terzo posto. Con Athletic Bilbao in casa e Union Saint-Gilloise a Bruxelles nel finale del girone, la Dea vede i playoff sempre più vicini. E con questo spirito, forse può sperare anche nella qualificazione diretta.

