Atalanta-Arsenal le probabili formazioni del match di Champions League in programma stasera al Gewiss Stadium di Bergamo. Stasera la squadra di Gasperini debutta nella massima competizione europea, da cui mancava da oltre tre anni, e lo fa affrontando subito all’esordio l’Arsenal di Mikel Arteta in quello che si prospetta, senza dubbio, come un big match.

Gasperini potrebbe apportare un cambiamento tattico rispetto alla vittoria di campionato contro la Fiorentina, passando dal 3-4-2-1 a un 3-4-1-2. Carnesecchi sarà confermato tra i pali, così come la linea difensiva composta da Djimsiti, Hien e Kolasinac. A centrocampo, Ederson e de Roon dovrebbero essere i titolari, con Zappacosta che potrebbe prendere il posto di Bellanova sulla destra e Ruggeri a presidiare la fascia sinistra. Pasalic è favorito per occupare il ruolo di trequartista, supportando il tandem d’attacco formato da Retegui e Lookman. De Ketelaere, reduce dal gol segnato al Gewiss, partirà probabilmente dalla panchina. Assenti per infortunio Scamacca, Scalvini, Toloi e Godfrey.

Arteta non sembra intenzionato a modificare l’assetto tattico del suo Arsenal, confermando il 4-3-3 già visto nella vittoria contro il Tottenham. L’unico cambiamento potrebbe avvenire a centrocampo, dove Partey sarà confermato in regia, affiancato da Jorginho e Rice, che potrebbe prendere il posto di Trossard. In porta, Raya sarà il titolare, protetto dalla coppia centrale Saliba-Gabriel e dai terzini White e Timber. In avanti, il tridente offensivo sarà composto da Saka, Havertz e Martinelli, senza variazioni rispetto all’ultima uscita.