Arturo Vidal, il video della lite con la Polizia dopo le accuse di violenza

Arturo Vidal si è reso protagonista di un vivace alterco con la Polizia dopo un’irruzione seguita alla segnalazione di una presunta violenza sessuale. La festa privata a cui partecipava il centrocampista ha registrato momenti di tensione tra calciatori e polizia a Vitacura, in Cile. La discussione ha avuto origine dalla denuncia presentata da una giovane donna di 22 anni, che ha causato l’apertura di un’indagine che coinvolge anche alcuni atleti del Colo Colo, la squadra cilena in cui Vidal ha militato.

Arturo Vidal curao es muy simpático el wn,imposible que te caiga mal. pic.twitter.com/S7ZgLV4Ext — malinois felipe (@_pipemalinois) November 4, 2024



L’incidente è avvenuto alle 5.02 del mattino, quando gli agenti hanno fatto irruzione nel locale dove si stava svolgendo la festa. Sono scattati i controlli sui calciatori presenti ed è nato l’alterco. Il video, diventato virale, mostra un acceso scambio di parole tra Vidal e gli agenti, con il calciatore che esprime il suo disappunto per il modo in cui la polizia sta gestendo la situazione.

“Calmati o sarò costretto a fare rapporto“, dice uno degli agenti. Visibilmente contrariato, Vidal ha protestato: “Non potete venirci a chiedere i documenti qui dentro… qual è la vostra legge?”. Accanto a lui c’era anche il compagno di squadra Leonardo Gil, che si è unito al battibecco, gesticolando e contestando l’intervento delle forze dell’ordine. Entrambi si sono mostrati infastiditi per l’irruzione della polizia in un ambiente privato.

Arturo Vidal, le accuse mosse dalla ragazza

La questione è ulteriormente complicata dalla gravità delle accuse mosse contro alcuni dei calciatori presenti. Secondo quanto riportato dai media cileni, la donna che ha presentato la denuncia sarebbe stata lasciata sola durante la festa e avrebbe subito abusi. Gli inquirenti stanno attualmente raccogliendo prove e verificando le testimonianze per valutare se ci sono gli estremi per un procedimento legale.



Il procuratore incaricato, Francisco Lanas, ha confermato che il caso è ancora in fase preliminare. Le indagini sono in corso per raccogliere materiale e prove che possano supportare la denuncia. Fonti vicine ai calciatori hanno rivelato che, al momento dell’arrivo della polizia, alcuni di loro avrebbero cercato di lasciare il locale, un comportamento che solleva ulteriori interrogativi sulla loro condotta.

