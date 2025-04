Home | Antonio Conte, scende in campo De Laurentiis: l’incontro per tenerlo al Napoli

Antonio Conte è il nome caldo del mercato allenatori. Il suo Napoli è ancora in corsa per il titolo, ma le voci sul futuro del tecnico salentino si moltiplicano. Milan, Juventus, un possibile addio o una conferma: tutto ruota attorno a lui. E mentre i riflettori sono puntati sulla lotta scudetto, un altro match si gioca lontano dal campo: quello tra Conte e Aurelio De Laurentiis, con un vertice decisivo già fissato nel calendario.

Antonio Conte, dalle liti con De Laurentiis agli eventuali punti di penalizzazione: potrebbe lasciare il Napoli



➡️ https://t.co/qr3FpA6RRIhttps://t.co/qr3FpA6RRI pic.twitter.com/m6x9TTYPEm — Calciostyle (@calciostyle4) April 2, 2025

AdL gioca la sua partita forte di un contratto che lega il tecnico fino al 2027. Il presidente azzurro non ha alcuna intenzione di perdere l’uomo scelto la scorsa estate per rilanciare il Napoli dopo il trionfo di Spalletti e un’annata successiva deludente. Ma nel calcio i contratti valgono fino a un certo punto, e il destino di Conte dipenderà soprattutto dalla sua volontà.

“Adesso sono focalizzato sulle partite che restano, poi penseremo al futuro” ha dichiarato l’allenatore nel post-partita di Napoli-Milan, rimandando ogni discorso a fine stagione. Una risposta che dice tutto e niente, ma che lascia aperti molti scenari. Perché se il Napoli sogna di trattenere il suo comandante, c’è chi trama nell’ombra per portarlo via.

Antonio Conte, le richieste a De Laurentiis per restare

Le richieste per l’ex ct della Nazionale non mancano. Il Milan lo vorrebbe per rilanciarsi, con una piazza che reclama un leader carismatico, anche se la proprietà sembra puntare su De Zerbi. La Juventus lo vuole per chiudere il cerchio, riportandolo a casa dopo anni di separazione burrascosa. A Torino, però, c’è anche Gasperini, che intriga non poco, con Tudor terzo incomodo.

Il momento della verità arriverà dopo il match con il Bologna, in programma lunedì 7 aprile al Dall’Ara. Sarà allora che Conte e De Laurentiis si guarderanno negli occhi per decidere il futuro. L’allenatore chiederà garanzie tecniche per restare: un mercato all’altezza, una rosa competitiva e una strategia chiara per competere ai massimi livelli.

La palla passa ora al Napoli. Prima una partita fondamentale nella battaglia scudetto, poi il faccia a faccia decisivo con il tecnico. Conte resta o se ne va? La risposta arriverà più o meno presto, e il destino degli azzurri è appeso a questa scelta.

Leggi anche: