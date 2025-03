Tra poco più di un mese arriverà Pasqua 2025 e le tavole degli italiani si riempiranno di leccornie tipiche della festività come le colombe e le uova di Pasqua. I più famosi chef italiani hanno già preparato i loro dolci per trasformare la festività primaverile in una esperienza culinaria memorabile. Tra questi anche Antonino Cannavacciuolo, che ha messo in vendita una colomba tutta nuova ai frutti rossi. Quanto costa? (Continua dopo le foto)

Antonino Cannavacciuolo lancia la colomba ai frutti rossi

I più famosi chef hanno già lanciato i prodotto pasquali che portano la loro firma, come ad esempio le uova di Pasqua messe in vendita da Iginio Massari a oltre 100 euro. Sul sito di Antonino Cannavacciuolo troviamo diversi dolci: casatiello, pastiera e colombe. Una di queste ultime, in particolare, ha attirato l'attenzione degli appassionati. Com'è fatta la colomba ai frutti rossi e quanto costa?

Com’è colomba ai frutti rossi di Antonino Cannavacciuolo

In occasione della Pasqua 2025, Antonino Cannavacciuolo ha lanciato diversi prodotti, tra i quali anche la colomba integrale al cioccolato e frutti rossi. L’impasto è realizzato con la farina integrale, all’interno della quale vengono aggiunte gocce di cioccolato fondente e frutti rossi canditi (fragoline, lamponi e mirtilli). La colomba è ricoperta da una glassa al cioccolato e lampone sopra uno strato di mandorle e granella di zucchero. A quanto viene venduta?

