Andrea Prospero, il giallo dei messaggi alla sorella: cosa si scopre

La morte di Andrea Prospero è avvolta nel mistero. Il giovane è stato trovato senza vita in una stanza in via del Prospetto. I familiari, però, non credono alla pista del suicidio e pensano che Andrea in quella stanza sia stato condotto con l’inganno. Nel frattempo, spunta il giallo dei messaggi mandati alla sorella del giovane diciannovenne. (Continua…)

La morte di Andrea Prospetto

Andrea Prospetto era scomparso da alcuni giorni. La famiglia aveva immediatamente denunciato la sua scomparsa ed erano iniziate subito le ricerche. Dopo un po’ è arrivata la triste notizia: il corpo del giovane privo di vita è stato trovato in un locale non lontano dal centro di Perugia. A dare notizia che il cadavere apparteneva ad Andrea sono stati gli inviati de “La vita in diretta”, programma in onda nel pomeriggio su Rai 1 e condotto da Alberto Matano. Il corpo di Andrea sarebbe stato trovato nel letto di un b&b e accanto al letto sarebbero stati trovati dei farmaci. Dopo il rinvenimento è stata aperta subito un’inchiesta per far luce sulla sua morte e nel frattempo sono stati scoperti alcuni messaggi inviati alla sorella del giovane. (Scopriamo tutti i dettagli nella pagina successiva…)