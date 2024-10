Ieri pomeriggio è andata in onda una nuova puntata di “Amici“, talent show condotto da Maria De Filippi su Canale 5. Nel corso della puntata, come spesso accade, non sono mancate le liti tra i professori. Protagonisti stavolta due insegnanti di danza: Alessandra Celentano e Emanuel Lo. La conduttrice è stata costretta ad intervenire. (Continua…)

“Amici”, il riassunto della puntata di ieri

Ieri è andata in onda una nuova puntata del pomeridiano del talent show “Amici” di Maria De Filippi. La puntata si è aperta con le sfide di Teodora e Senza Cri, che sono riuscite a superarle, ottenendo la possibilità di restare nella scuola più famosa d’Italia. La ballerina si è scontrato contro Giorgia, mentre la cantante si è confrontata sugli inediti con lo sfidante Lorenzo. Per la prossima settimana, invece, sono finiti in sfida TrigNO e Rebecca. Non sono mancate le liti tra i professori, come quella tra Anna Pettinelli e Rudy Zerbi e soprattutto tra Alessandra Celentano ed Emanuel Lo. (Scopriamo tutti i dettagli nella pagina successiva…)