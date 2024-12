Gli amici degli alpinisti morti rompono il silenzio

Nella giornata di venerdì, 27 dicembre 2024, sono stati ritrovati i corpi di Luca Perazzini, 42 anni, e il suo inseparabile amico Cristian Gualdi, 48. I due alpinisti erano dispersi dal 22 dicembre sul Gran Sasso e sono morti per ipotermia, non per i traumi riportati nello scivolamento nella Valle dell’Inferno a quota 2.700 sotto la parete Est del massiccio abruzzese. Ieri, sabato 28 dicembre, c’è stata una fiaccolata nella frazione di San Vito, dove Luca e Cristian Gualdi abitavano. I loro amici lo hanno ricordati con grande affetto. (Continua dopo le foto)

La fiaccolata in ricordo di Luca e Cristian

Durante la serata, è stata organizzata una veglia a San Vito, frazione di Santarcangelo di Romagna: centinaia di persone sono scese in strada per ricordare i due alpinisti morti sul Gran Sasso. Oltre 600 le candele distribuite, in qualche caso accese dal vescovo di Rimini Nicolò Anselmi. “Incrociavo Luca una volta a settimana, sempre qui al bar, è nata una simpatia istintiva. Ci si fermava a chiacchierare, il pallone, lo sport, la passione per l’alpinismo. Ricordare lui, ricordare anche Cristian, sebbene quest’ultimo io non lo avessi mai visto, mi è sembrato doveroso per una realtà come la nostra”, ha dichiarato Alessandro Censi, presidente della Asd San Vito, che ha organizzato la fiaccolata. (Continua dopo le foto)

Luca Perazzini e Cristian Gualdi, quando si terranno i funerali

Il signor Giancarlo, papà di Luca Perazzini, un uomo di settant’anni, ha espresso il suo dolore. “È un momento terribile, di dolore immenso. Luca non c’è più. Grazie a chi stasera vuole ricordarlo”, le sue parole. I funerali si terranno il 2 gennaio in due chiese distinte: quelli di Cristian alla Collegiata mentre l’ultimo saluto per Luca sarà alla parrocchia di San Vito. Domani sera ci sarà inoltre un altro ricordo organizzato dal sindaco Filippo Sacchetti nel centro di Santarcangelo, dove saranno accese due fili di candele. In tanti hanno ricordato anche sui social, Luca e Cristian.

