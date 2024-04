Tutto pronto per una nuova puntata del serale di “Amici“, talent show condotto da Maria De Filippi su Canale 5. La puntata è stata registrata nei giorni scorsi e grazie alle anticipazioni presenti sul web sappiamo cosa succederà stasera nello studio. Ci sarà nuovamente una sola eliminazione e sarà molto scottante. (Continua…)

“Amici” 23, le anticipazioni di stasera

Stasera, sabato 13 aprile 2024, andrà in onda una nuova puntata del serale di “Amici” di Maria De Filippi. Grazie alle anticipazioni fornite da SuperGuidaTv, sappiamo che nella puntata di stasera ci sarà una sola eliminazione. Al ballottaggio andranno: Sarah, Lil Jolie e Petit. Il cantante si salverà per primo, mentre le altre due cantanti sapranno in casetta l’esito della sfida. Sarà un’eliminazione molto dolorosa sia per gli altri allievi della scuola che per il pubblico del talent show. Sarah e Lil Jolie sono molto apprezzate. La finale, però, è sempre più vicina e il cerchio si stringe. Solo uno di loro trionferà nel talent show condotto da Maria De Filippi su Canale 5. Oltre all’eliminazione, nella puntata di stasera ci saranno altri colpi di scena. (Scopriamo tutti i dettagli nella pagina successiva…)