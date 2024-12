Home | Amadeus, la frecciata a Teo Mammucari in diretta Tv (VIDEO)

Amadeus, la frecciata a Teo Mammucari in diretta Tv. Durante la puntata di ieri del programma “La Corrida – Dilettanti allo sbaraglio” sul Canale Nove, il conduttore ha spiazzato il pubblico con un commento in riferimento alla recente – e disastrosa – comparsata televisiva del collega Teo Mammucari. (Continua a leggere dopo la foto…)

L’intervista di Teo Mammucari a “Belve”

Ci sono capitoli di televisione destinati a rimanere nella memoria collettiva e l’ospitata di Teo Mammucari a “Belve” sembra uno di quelli. In pochi infatti non hanno visto, anche andando a ripescare il video spinti dalla curiosità, quei faticosi 19 minuti di piccati botta e risposta tra il comico e Francesca Fagnani. Invitato su sua richiesta al programma di Rai 2, infatti, Mammucari sembra non essersi sentito accolto nello studio di “Belve” lamentandosi dell’approccio troppo formale della giornalista e del ritratto poco lusinghiero che le domande stavano facendo venire alla luce nei primi minuti d’intervista. (Continua a leggere dopo la foto…)

L’uscita di scena di Mammucari

Tra Teo Mammucari e Francesca Fagnani si è presto venuta a creare una distanza che nemmeno le rassicurazioni della conduttrice sono riuscire a colmare. L’ospite ormai irrimediabilmente indispettito ha infatti deciso di abbandonare l’intervista uscendo di scena con una sonora imprecazione. Nelle ore successive sono stati in tanti a commentare l’accaduto; da Selvaggia Lucarelli (con la quale Mammucari si era scontrato un anno fa a “Ballando con le stelle”) fino alla ex compagna del conduttore. Ieri sera è arrivata anche un’inaspettata frecciatina di Amadeus durante la prima puntata del suo programma “La Corrida”.

