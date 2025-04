Allerta nei supermercati, richiamato il noto prodotto alimentare: di cosa si tratta

Attenzione al noto prodotto confezionato venduto in alcuni supermercati. Il Ministero della Salute ha disposto un richiamo urgente di diversi lotti a causa della presenza di allergeni non dichiarati in etichetta. Il provvedimento riguarda alimenti destinati alla grande distribuzione e venduti da alcune note catene di supermercati come Lidl e Aldi. (Continua dopo le foto)

Quali sono i lotti e i marchi coinvolti?

Il richiamo riguarda diverse confezioni di petto di pollo arrosto distribuite con vari marchi e numeri di lotto. In particolare, i lotti interessati dal richiamo sono:

Petto di pollo “Il Tagliere del Re” (Aldi) , lotti interessati: 5518135700-29/03/25, 5518195700-27/03/25, 5946105700-03/04/25, 5946245700-03/04/25, 5982085700-05/04/25;

, 5518135700-29/03/25, 5518195700-27/03/25, 5946105700-03/04/25, 5946245700-03/04/25, 5982085700-05/04/25; Petto di pollo “Le Vie del Gusto” , Maxi richiamo alimentare: allergeni non dichiarati, lotto interessato: 5946085700-15/04/2025;

, Maxi richiamo alimentare: allergeni non dichiarati, 5946085700-15/04/2025; Petto di pollo "Dal Salumiere", lotti interessati: 5660245700-01/04/25, 5877105700-09/04/25, 5877265700-09/04/25, 5041075700-16/04/25, 5405035700-23/04/25, 5405185700-23/04/25, 5503085700-01/05/25.

Cosa dovrebbero fare i consumatori?

L’avviso è stato pubblicato sul sito ufficiale del Ministero della Salute. Chiunque abbia acquistato questi prodotti è invitato a non consumarle il prodotto se allergico alle uova e restituirlo al punto vendita per ottenere un rimborso o la sostituzione. È bene consultare il medico in caso di reazioni allergiche. Quali sono i rischi per chi consuma questo prodotto?

