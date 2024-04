Alex Sandro sommerso di fischi dai tifosi, a fine stagione dirà addio alla Juventus. Ieri sera, 2 Aprile 2024, la Juventus è scesa in campo contro la Lazio per una partita valida per le semifinali di Coppia Italia. I bianconeri hanno portato a casa la vittoria con un 2 a zero. Alex Sandro ieri è sceso in campo tra i fischi dei suoi tifosi. Nel minuti finali del match contro la Lazio, il difensore brasiliano ha preso il posto di Kostic, una sostituzione che parte del pubblico sugli spalti ha mal digerito. (Continua a leggere dopo le foto)

Nel post-partita Massimiliano Allegri sul calciatore ha detto: “Dispiace per i fischi per Alex Sandro, ha vinto cinque Scudetti con la Juventus e merita rispetto. Stasera tra l’altro è entrato molto bene. Alex Sandro credo sia all’ottavo anno di Juventus, ha giocato finali di Champions e vinto scudetti. Può ancora dare tanto al calcio, non è semplice da trovare”. Classe ’91, il difensore brasiliano in questa Serie A ha collezionato 14 presenze in campionato, meno di 700 minuti giocati anche a causa di un po’ di problemi fisici che hanno condizionato la sua stagione. La sua ultima stagione in bianconero. Già perché ad Alex Sandro, in scadenza, non verrà rinnovato il contratto: probabile il suo ritorno in Brasile, con l’Internacional di Porto Alegre che ha già manifestato interesse nei suoi confronti.