Alessandro Venturelli, dove lo avrebbero visto: la mamma rompe il silenzio

Roberta Carassai è la mamma di Alessandro Venturelli, il giovane sparito da Sassuolo ormai quasi quattro anni fa e di cui non si hanno più notizie. Nelle ultime settimane, sono spuntate nuove segnalazioni di persone che hanno visto il ragazzo in Romania. Le indagini sulla ricerca del giovane non sono archiviate e questa notizia è un sollievo per Roberta, che spera con tutta sé stessa di poter un giorno riabbracciare il figlio.

La scomparsa di Alessandro Venturelli

Alessandro Venturelli era uscito di casa a Sassuolo il 5 dicembre 2020 e non era più tornato. Inizialmente il caso è stato trattato come un allontanamento volontario, poi era stato aperto un fascicolo per sequestro di persona contro ignoti. Dove è sparito Alessandro Venturelli? Nei primi mesi, erano state effettuate anche ricerche nelle zone dei calanchi sassolesi: Vigili del fuoco con i droni e unità cinofila erano al lavoro per trovare il giovane. Gli sforzi però non hanno portato a nulla. Le indagini però, non sono state archiviate.

Proroga alle indagini

Lo scorso lunedì, 7 ottobre 2024, si è tenuta l’udienza durante la quale si è discussa la possibilità di archiviare o meno il fascicolo a carico di ignoti per sequestro di persona di Alessandro Venturelli. La giudice del tribunale di Modena, Carolina Clò, ha deciso di prorogare per altri sei mesi le indagini relative alla scomparsa del giovane. “Ci siamo riusciti, nessuna archiviazione, risultato raggiunto. Abbiamo ottenuto ulteriori 6 mesi di indagini suppletive”, ha scritto sui social l’avvocato della famiglia Venturelli, Claudio Falleti. Dopo il legale, anche la madre del giovane ha commentato la notizia.

