Basciano arrestato, l’intervento di Roberta Bruzzone: “Un soggetto di questo tipo…”

La criminologa Roberta Bruzzone ha commentato la recente notizia dell’arresto di Alessandro Basciano in un intervento a “Ore 14” su Rai 2. Il dj e influencer è stato infatti fermato con ordinanza di custodia cautelare in carcere per stalking nei confronti dell’ex compagna Sophie Codegoni, anche lei noto volto televisivo. Il caso che ha scosso il mondo dello spettacolo e ha alzato diversi interrogativi sul profilo del 35enne, noto per le sue numerose apparizioni in televisione. Era possibile intravedere nei tratti della personalità mostrata pubblicamente sul piccolo schermo i segnali di una realtà di abusi fisici e verbali ai danni della 23enne? L’analisi dell’esperta. (Continua a leggere dopo la foto…)

Alessandro Basciano, un caso sconvolgente

Continuano ad emergere dettagli sconvolgenti sul rapporto abusivo instaurato da Alessandro Basciano, ora arrestato con l’accusa di stalking e minacce, e la sua ex compagna Sophie Codegoni. I due si erano conosciuti durante la partecipazione al reality show “Grande fratello” e la loro storia era presto decollata culminando nella scelta di diventare genitori della piccola Celine Blue, oggi di un anno e mezzo. Dopo la rottura, gli esperti di gossip avevano intuito che il rapporto tra i due avesse una natura piuttosto burrascosa. Ma solo recentemente Codegoni aveva lasciato intendere che la situazione avesse assunto contorni gravi. Dopo la notizia dell’arresto, arrivato grazie ai racconti e alle prove fornite da Sophie, sono emersi i dettagli di un rapporto segnato da insulti, minacce, pedinamenti e aggressioni. (Continua a leggere dopo la foto…)

Roberta Bruzzone a “Ore 14”

Durante la nuova puntata del programma “Ore 14”, il conduttore Milo Infante ha dato il benvenuto alla criminologa Roberta Bruzzone per discutere della vicenda dell’arresto di Alessandro Basciano. Il conduttore ha voluto soffermarsi sui messaggi choccanti inviati dal dj a Codegoni durante la crisi della loro relazione. Messaggi che, oltre a contenere pesanti minacce, avrebbero avuto l’intenzione di sminuire e manipolare la ex compagna. Ecco quale è stata l’analisi della criminologa.

