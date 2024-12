“Affari Tuoi”, Stefano sbotta con il pubblico: “Lasciateci lavorare in pace”

Nella nuova puntata di Affari Tuoi, condotta da Stefano De Martino su Rai1 lunedì 2 dicembre 2024, a sfidare il Dottore è Manuel, concorrente della Lombardia, che lavora come disegnatore meccanico, ma è anche insegnante di danze caraibiche. Gioca con il pacco numero 6 e in studio è affiancato dalla compagna Claudia. La sua partita non è stata tra le più fortunate di queste puntate, infatti Manuel torna a casa con niente: nel suo pacco aveva 0. Nel corso della serata, poi, non sono mancate le polemiche in studio, dove il conduttore ha rivolto al pubblico un appello che aveva tutto il sapore di un rimprovero.

Manuel perde tutto

La partita di Manuel non inizia nel migliore dei modi, perché con i primi 6 tiri se ne vanno i 15mila, 30mila, 50mila e 75mila euro. Arriva la chiamata del Dottore, che offre 37mila euro e il concorrente li rifiuta: “Se devo deludere una persona, è mio cognato, perché lui dice sempre di accettare la prima offerta, ma io rifiuto e vado avanti“. Con la chiamata successiva Manuel elimina anche i 100mila euro, ma poi arriva qualche tiro fortunato: aprono il pacco da 100 euro e quello da 20mila. Ad un certo punto tutto lo studio inizia a cantare l’inno degli alpini, quando la coppia chiama il pacco del pacchista Daniele, anche lui alpino.

Il dottore a questo punto propone il cambio, poi rifiutato. Manuel, però, ha beccato i 300mila euro e 5mila euro. Il tabellone davanti a sé è così rimasto con 200mila euro, poi tutte cifre blu. Il dottore gli ha allora offerto 4 tiri o 5mila euro. In questo istante tra il pubblico si alza un mormorio e arriva il rimprovero di Stefano.

