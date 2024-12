“Affari Tuoi”, Samantha perde tutto all’ultimo minuto: la reazione di Stefano

Samantha ha sfidato la sorte durante la puntata di ieri, giovedì 19 dicembre 2024, di Affari Tuoi. La concorrente ha giocato insieme al marito Maurizio, in rappresentanza della regione del Lazio. La coppia di Civita Castellana, in provincia di Viterbo, inizialmente, ha chiamato diversi pacchi blu ma, poi, la fortuna ha girato loro le spalle. Cos’è successo? Dopo aver espresso la sua delusione, Samantha ha spiegato cos’avrebbe fatto con una vincita consistente. Come ha reagito Stefano De Martino? (Continua dopo le foto)

Samantha e la storia d’amore con il marito Maurizio

Durante la puntata di ieri, c’è stato il tempo di conoscere meglio la concorrente, che si è presentata ad Affari Tuoi insieme al marito. “Ci siamo conosciuti al supermercato. Lei lavorava lì. Io sono andato a fare spesa, l’ho notata ma la cosa non è stata ricambiata subito. Un giorno cercavo dei pirottini, li ho chiesti a lei. Non mi ha dato udienza. Mi ha detto: ‘Sono sullo scaffale’. Pago i pirottini e vado fuori. Sapevo qual era la sua macchina. Lascio un pirottino sulla sua macchina con il numero di telefono: ‘Adesso vediamo se mi chiama’”, ha raccontato Maurizio. (Continua dopo le foto)

Le parole di Samantha sul marito

Samantha ha ammesso di averlo chiamato, ma soltanto 5 mesi dopo. “Gli ho mandato un messaggio e gli ho detto: ‘Non si lasciano i bigliettini sulle macchine delle ragazze’. E lui: ‘Allora domani andiamo a prendere un caffè’. Io ho detto ‘no’, secca. La cosa si è sbloccata poco dopo, è stato bravo – ha raccontato la concorrente -. Se sono gelosa quando per lavoro massaggia le altre? Sì. A volte quando chiamano al telefono e sento la voce di una donna dico: ‘È pieno questa settimana’. Ma lui è bravo. Anche perché ho le chiavi, quindi ogni tanto entro nello studio”. I due hanno eliminato diversi pacchi blu ma alla fine hanno fatto un cambio pacco che gli è costato caro.

