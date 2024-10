La storia di Luca, il concorrente del Trentino-Alto Adige che ha partecipato alla puntata di ieri, giovedì 3 ottobre 2024, di Affari Tuoi, ha commosso proprio tutti, compreso Stefano De Martino. Luca si è presentato in studio con la madre Wilma. La partita è stata decisamente intensa perché madre e figlio hanno raccontato la loro storia: i due hanno giocato i numeri suggeriti da Laura, sorella di Luca, scomparsa prematuramente a causa di una leucemia. Ciò che è successo alla fine ha emozionato tutti. (Continua dopo le foto)

“Affari Tuoi”, la commovente storia di Luca

Luca ha raccontato qualcosa di sé durante la partita. "Sono un impiegato, lavoro nell'ufficio acquisti di un'azienda che vende materiale per l'edilizia e legno", mentre la madre lavora all'ospedale di Bolzano "nel reparto di terapia intensiva neonatale", ha raccontato il concorrente. Luca e Wilma hanno portato dei portafortuna: un cavalluccio marino, un cornetto e un pupazzetto a forma di coniglio bianco. Poi ha rivelato di aver fatto un sogno prima di giocare, che però lo ha scoraggiato. "Ho sognato che tornavo a casa con zero euro. Era un sogno breve. Aprivo il pacco da 300mila e tornavo a casa con zero euro. Andavamo a casa felici ugualmente. Senza soldi. Bisogna rischiare, avere coraggio", le sue parole. Poi l'emozionante rivelazione sulla sorella Laura.

Il commovente aneddoto sulla sorella scomparsa

Durante la partita, Luca e Wilma hanno spiegato la loro strategia di gioco: avrebbero seguito i numeri di Laura. "Lui aveva una sorella, mia figlia, che non c'è più. Aveva la leucemia e l'11 novembre lui le ha donato il suo midollo per cercare di salvarla. Si chiamava Laura", le parole della donna. "Per me 11 è cuore, lei è sicuramente qui con noi", ha aggiunto Luca. "Essere qua con mamma dopo quello che ha fatto per me, per Lauretta, per papà. È già una vittoria poterla ringraziare davanti a tutti. Vada come vada, sarà un successo". Poi l'aneddoto che riguarda la sorella. Luca ha mostrato di avere un ciondolo a forma di cuore con sopra il numero 11 e la scritta: "Insieme possiamo fare grandi cose", donatogli proprio dalla sorella. E pare che Laura fosse davvero con lui nella partita che è andata in onda ieri sera.

