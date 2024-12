“Affari Tuoi”, le scarpe con le farfalle della concorrente spopolano: il prezzo da capogiro

Durante la puntata del 4 dicembre di Affari Tuoi, gioca Erica in rappresentanza della Campania, ha vinto un premio di 30mila euro. La pacchista ha fatto parlare di se non solo per la partita ma soprattutto per il suo look: in particolare per le scarpe decorate con due farfalle. Il loro design ha attirato l’attenzione del pubblico sui social, suscitando commenti e anche una battuta del dottore sulla sua abilità di “volare”. Tra allusioni al famoso tatuaggio di Belen Rodriguez e discussioni sullo stile delle scarpe, ciò che ha davvero sorpreso è stato il loro prezzo.

La partita di Erica

La puntata di Affari Tuoi del 4 dicembre 2024 si apre con Stefano De Martino che presenta Erica, una giovane di Marcianise (Caserta) che lavora nella pubblica amministrazione. Erica è accompagnata dal marito Andrea, con cui è insieme da quando aveva 13 anni e che ha sposato recentemente. Erica inizia con il pacco numero 3 e, dopo i primi tiri, perde subito 75.000 euro. Nonostante il primo pacco rosso, gli altri valori rimangono intatti, e dopo sei tiri arriva un’offerta di 40.000 euro dal Dottore, che però i due rifiutano, decidendo di continuare a giocare.

Nel secondo giro di tiri, Erica e Andrea perdono solo 30.000€, e nonostante l’offerta del Dottore per il cambio, decidono di tenere il pacco numero 3. Proseguendo con l’apertura dei pacchi, escono 200.000€, ma rimangono ancora in gioco valori alti come 100.000€ e 300.000€. Il Dottore, cercando di mantenere alta l’offerta, propone ancora 40.000€, ma i due sposini rifiutano. Quando esce un altro pacco rosso da 20.000€, la situazione si complica, ma restano comunque in gioco pacchi con importi pesanti. Nonostante ciò, Erica continua a rifiutare le offerte, mantenendo il pacco numero 3 e sperando di arrivare a un buon risultato finale. (continua dopo la foto)

La scelta giusta

Dopo l’uscita dei 100.000€, rimane ancora in gioco il pacco da 300.000€, il più alto. Nonostante le continue offerte da 40.000€ e la possibilità di cambiare pacco, Erica e Andrea non cedono mai. Quando rimangono solo i pacchi da 50€, 75€, 200€ e 300.000€, il Dottore fa un’offerta di 30.000€, che però fa vacillare i due sposini. Dopo una lunga riflessione, Erica ammette di essere indecisa e di tendere a rischiare troppo. Alla fine, si fida del marito Andrea, che preferisce accettare l’assegno di 30.000€, deciso a chiudere il gioco.

Come da tradizione, si prosegue il gioco per vedere se la scelta di Erica e Andrea è stata quella giusta. Alla fine, la concorrente, che ha seguito il consiglio del marito e messo da parte il suo spirito rischioso, arriva il lieto fine: nel pacco numero 3, che avevano difeso con determinazione, ci sono solo 200€, ma i due sposini festeggiano comunque un bel regalo di nozze grazie ai 30.000€ vinti, che possono ora considerare un dono speciale da parte di mamma Rai. Ciò che durante tutta la partita di Erica è stato notato dal pubblico e dal Dottore sono le scarpe della concorrente, decorate con delle farfalle.

