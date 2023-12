“Affari Tuoi”, italiani insorgono contro la concorrente: il sospetto è atroce

Come ogni sera a dominare Rai1 a colpi di share c’è Amadeus con il suo Affari Tuoi. Il gioco di pacchi regala ad ogni puntata grandi emozioni. Nel corso del programma i concorrenti cercano di portare a casa il montepremi più alto: 300.00 euro, ma a volte si accontentano anche di una cifra minore per togliersi qualche sfizio. A tentare la fortuna ieri 28 dicembre c’era Eleonora dalla Valle d’Aosta con il pacco numero 17. Ad accompagnarla suo fratello Carlo. Il popolare game show però non pecca di critiche, e ogni sera il web si scatena commentando le storie e le scelte dei protagonisti.

Il percorso di Eleonora

Nella serata di ieri, giovedì 28 dicembre, Eleonora di Roisan, impiegata amministrativa, ha giocato con il pacco numero 17. Con il fratello Carlo Alberto sono partiti alla grande. I primi sei tiri sono molto positivi dopo i quali arriva la prima offerta di 32mila euro. Eleonora rifiuta e va avanti con altri tre tiri abbastanza positivi. Altra offerta e un cambio, i concorrenti rifiutano e vanno avanti. D’ora in poi le cose cambiano: i tre tiri successivi sono i pacchi con le cifre più alte e alla fine rimangono solo due pacchi blu e un pacco rosso da 15mila euro. Eleonora e Carlo perdono tutto e per loro non resta che tentare il tutto per tutto con la regione Fortunata. Scelgono in seconda battuta la regione Sardegna e increduli vincono per 50mila euro. (continua dopo la foto)

I commenti del web

Alla fine di ogni puntata di Affari Tuoi su X i fan del gioco commentano la serata e tra loro qualcuno non è contento della vincita di Eleonora e Carlo. “Questi hanno più cu*** che anima“, scrive un utente. Poi c’è chi parla di complotto: “Ero convinta fosse la Sardegna, li ha voluti aiutare sapendo quanto tenessero alle loro origini sarde e la ha lasciata sul tabellone“. Infine, chi sapeva fin dal principio: “Lo dicevo io che era la Sardegna. Me lo sentivo“