Home | “Affari Tuoi”, il ‘miracolo’ di San Gennaro in diretta: tutti sbalorditi

“Affari Tuoi” – Nella puntata di ieri sera dell’amatissimo gioco dei pacchi di Rai1 abbiamo assistito a un evento che ha lasciato il pubblico sbigottito.(Continua a leggere dopo la foto…)

Leggi anche: “Isola dei famosi”, Francesco Benigno fa una rivelazione choc dopo la squalifica

Leggi anche: “L’Isola dei Famosi”, Benigno ha violato il regolamento? Cos’è successo davvero

“Affari Tuoi”, è il momento di Rossella

Ieri sera, venerdì 19 aprile, la protagonista dello show dei pacchi condotto da Amadeus era Rossella. Il turno è finalmente arrivato dopo ben venti puntate da pacchista. La donna, rappresentante della regione Campania, viene dalla provincia di Salerno e ha nello studio Rai ha partecipato affiancata dal marito Aldo. Il conduttore Amadeus ha presentato Rossella al pubblico rivelando anche il numero del pacco che la sorte le ha affidato per iniziare la sfida: il numero 15. Come vedremo corso della puntata, Rossella tiene molto al significato dei numeri e questa sua caratteristica sarà determinante negli sviluppi. Vediamo come si è destreggiata nel gioco. (Continua a leggere dopo la foto…)

Leggi anche: Amadeus, altra batosta alla Rai dopo l’addio: cosa succede

Il gioco ha inizio: la scelta di Rossella

Il gioco è iniziato ed è andato avanti con i montepremi più alti fatti fuori. Rossella ha tenuto il suo pacco numero 15 per quasi tutta la partita arrivando alla fine con la possibilità di vincere 5.000€ e 30.000€. La concorrente è sembrata subito piuttosto soddisfatta dal momento che ad ogni modo si sarebbe portata a casa un bel gruzzoletto, ma la decisione successiva era importantissima. Che fare? Tenere fino all’ultimo il pacco numero 15 o cambiarlo a favore del pacco 18?

Scopriamo tutti i dettagli nella pagina successiva