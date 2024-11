Home | “Affari tuoi”, Enrico viene chiamato per partecipare ma accade il peggio

Nella puntata di ieri di “Affari Tuoi” ha giocato Enrico, concorrente dell’Emilia Romagna. Ad accompagnarlo in studio c’era la moglie Elisa, con cui sta insieme da 26 anni e con cui ha aperto un blog di viaggi. Enrico in lacrime ha raccontato la sua storia ed ha emozionato tutto il pubblico. (Continua…)

“Affari tuoi”, la partita di Enrico dell’Emilia Romagna

Ieri, giovedì 7 novembre 2024, è andata in onda una nuova puntata di “Affari tuoi”, gioco televisivo a premi condotto da Stefano De Martino su Rai 1. Nella puntata di ieri ha partecipato la regione Emilia Romagna, rappresentata da Enrico e sua moglie. Il concorrente, secondo Stefano De Martino, somigliava molto ad Ivan Drago di Rocky IV, ma anche un po’ a Maurizio Belpietro.

Dopo qualche, Enrico e la moglie perdono prima 300mila euro, poi 100mila euro. Ad un certo punto, però, il concorrente dell’Emilia Romagna si riprende, aprendo prima il pacco contenente 100 euro e poi quello da 0 euro. Per due volte, il Dottore offre 20mila euro, ma Enrico e la moglie rifiutano. Verso la fine della partita, però, vanno via la maggior parte dei pacchi rossi e rimangono solo 20mila e 200mila euro. Il Dottore a questo punto offre 25 mila euro ma Enrico rifiuta e racconta in lacrime la sua storia. (Scopriamo tutti i dettagli nella pagina successiva…)