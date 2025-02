“Affari tuoi”, disastrosa partita di Pasquale: italiani senza pietà

Ad “Affari Tuoi” ieri sera è andata in scena la disastrosa partita di Pasquale dalla Calabria. Il pacchista è tornata a casa senza soldi e gli italiani l’hanno preso di mira sui social. Dopo la puntata, infatti, su X sono fioccati i commenti nei suoi confronti. Una partita per molti impietosa, ma non possiamo crocifiggere il concorrente, che è stato abbandonato dalla fortuna. (Continua…)

“Affari tuoi”, in gara Pasquale della Calabria

Ieri sera è andata in onda una nuova puntata di “Affari tuoi”, gioco televisivo a premi condotto da Stefano De Martino su Rai 1. Nella puntata di ieri ha partecipato la regione Calabria, rappresentata da Pasquale. Egli era noto in studio come “l’uomo dei pacchi rossi”, visto che in tutte le 29 puntate aveva sempre pescato pacchi rossi. Pasquale, però, non si è fidato di questa “statistica” ed ha deciso di cambiare pacco, invertendo totalmente la rotta alla sua partita. (Scopriamo tutti i dettagli nella pagina successiva…)