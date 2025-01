“Affari tuoi”, chi è Valentina: la ragazza che ha fatto innamorare Pagliani

Da qualche sera ad “Affari tuoi” è presenta una nuova pacchista per la regione Lazio. Si chiama Valentina Brighindi ed ha colpito tutti con la sua straordinaria bellezza. La pacchista ha fatto innamorare Thanat Pagliani, l’analista del programma condotto da Stefano De Martino su Rai 1. (Continua…)

“Affari tuoi”, una nuova pacchista per il Lazio

