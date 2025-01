“Tutto pilotato”: “Affari Tuoi”, caos a fine puntata

Ieri sera, ad Affari tuoi“, ha partecipato Elisa, maresciallo degli alpini, della regione Trentino Alto Adige. La puntata ha suscitato non poche polemiche. Sui social, infatti, è scoppiato il caos e qualcuno ha addirittura gridato al complotto, accusando di aver pilotato l’intera gara di Elisa. (Continua…)

“Affari tuoi”, in gara Elisa del Trentino Alto Adige

Ieri sera è andata in onda una nuova puntata di “Affari tuoi”, gioco televisivo a premi condotto da Stefano De Martino. In gara Elisa del Trentino Alto Adige. Di professione maresciallo degli alpini, con 36 puntate alle spalle si è guadagnata il titolo di concorrente più longeva di “Affari tuoi”. Ieri però è stato il suo turno e la puntata è stata un turbinio di emozioni. Alla fine, però, alcuni telespettatori non sono rimasti affatto contenti e sui social hanno gridato al complotto. (Scopriamo tutti i dettagli nella pagina successiva…)