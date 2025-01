Home | “Affari tuoi”, pacco e microfono volano in aria: accade l’inaspettato in puntata

La puntata di ieri di “Affari tuoi” è stata ricca di emozioni. Ad un certo punto in studio sono volati pacco e microfono. Il concorrente Erasmo della Basilicata è stato l’assoluto protagonista. Il giocatore infatti, dopo una partita a dir poco perfetta, si è lasciato trasportare dall’euforia, creando un po’ di scompiglio nello studio televisivo. (Continua…)

“Affari tuoi” ieri, in gara Erasmo della Basilicata

Ieri, mercoledì 22 gennaio 2025, è andata in onda una nuova puntata di “Affari tuoi”, gioco televisivo a premi condotto da Stefano De Martino. Il concorrente di ieri era Erasmo della regione Basilicata. Egli ha condotto una partita a dir poco perfetta, seguendo un pacco con un numero per lui speciale. Alla fine si è fatto prendere dall’euforia per la vittoria ed ha creato un po’ di scompiglio nello studio televisivo. Non volutamente, infatti, sono volati il microfono e il pacco. (Scopriamo tutti i dettagli nella pagina successiva…)