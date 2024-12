Aereo si schianta contro un edificio: ci sono morti

Un terribile incidente aereo sconvolge l’opinione pubblica. Un velivolo si è schiantato letteralmente contro un edificio dopo l’atterraggio in un aeroporto. Purtroppo ci sono anche dei morti. Lo schianto è stato devastante. Per le persone che si trovavano a bordo dell’aereo purtroppo non c’è stato niente da fare. Quelle che si trovavano all’interno dell’edificio, invece, sono state portate in salvo. (Continua…)

Terribile incidente aereo: ci sono morti

Un aereo con a bordo il pilota e il copilota si è schiantato contro un edificio dopo l'atterraggio. Per le due persone che si trovavano all'interno del velivolo non c'è stato niente da fare. Lo schianto è stato devastante e probabilmente sono morte sul colpo. Le persone invece che si trovavano all'interno dell'edificio al momento dello schianto sono state portate in salvo dai vigili del fuoco. Evacuati anche i palazzi circostanti per permettere di spegnere le fiamme dell'incendio.