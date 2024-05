Si schianta con la moto contro un palo: muore giovanissimo, addio a Nicolò

Varie. Tragedia in provincia di Forlì. Un giovane fotoreporter è morto in seguito ad un terribile incidente in moto. Nicolò aveva solo ventisei anni. Nonostante l’arrivo tempestivo dei soccorsi, per il ragazzo non c’è stato niente da fare. Scopriamo tutti i dettagli di questa tragedia. (Continua a leggere dopo la foto)

Leggi anche: Meteo, weekend ancora instabile, ma il caldo è in arrivo: le previsioni

Leggi anche: Va all’ospedale con un mal di pancia ma dopo 10 minuti accade l’inaspettato

Terribile incidente in moto: addio a Nicolò

Nella giornata di ieri, venerdì 24 maggio 2024, Nicolò Ulivi ha perso la vita in seguito ad un terribile incidente in moto. Il giovane ragazzo di ventisei anni era figlio della candidata al Consiglio comunale per la lista civica “Forlì Cambia”, Albertina Zuccherelli. La donna è da molti anni volontaria della Croce Rossa e vice coordinatrice del quartiere Romiti. La tragedia è avvenuta intorno alle ore 17:30, lungo la via Emilia, a Villanova, all’altezza del chilometro 53. (Continua a leggere dopo la foto)

Nicolò muore a ventisei anni: il terribile incidente

Nicolò Ulivi, giovane foto reporter di ventisei anni, è morto nella giornata di ieri, 24 maggio 2024, in seguito ad un terribile incidente in moto. Il ragazzo, in seguito all’urto, ha perso la vita sul colpo. Sul posto si sono immediatamente recati i soccorsi. Una volontaria dei Vigili del Fuoco e il personale dell’Elcas sono stati i primi a soccorrerlo. Nonostante il tempestivo arrivo dell’ambulanza e dell’automedica, dopo un tentativo disperato di rianimazione di trenta minuti, per Nicolò purtroppo non c’è stato niente da fare. La tragedia è avvenuta davanti agli occhi di un amico che lo stava seguendo a distanza.

Scopriamo tutti i dettagli nella pagina successiva