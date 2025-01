Addio a Giorgio, l’Italia perde un grande del suo settore. L’imprenditoria italiana perde uno dei suoi protagonisti, Giorgio Trombetta, venuto a mancare all’età di 92 anni. La notizia è stata diffusa da una nota ufficiale ed è stata occasione per ripercorrere la lunga sua carriera, esempio di dedizione e ricerca.(Continua a leggere dopo la foto…)

Addio all’imprenditore Giorgio Trombetta

È venuto a mancare il 24 gennaio 2025, all’età di 92 anni, Giorgio Trombetta, imprenditore romano e presidente del Gros – Gruppo Romano Supermercati. L’uomo era conosciuto per aver preso in mano le redini della nota azienda di torrefazione fondata a Roma dalla famiglia nel 1890. Dagli anni ’60, aveva preso l’incarico di direzione della Caffè Trombetta S.p.A distinguendosi per la sua visione d’impresa volta all’innovazione e alla ricerca di qualità. Fu tra i primi a utilizzare la tecnologia del confezionamento del caffè sottovuoto e fondò il consorzio del Sao Cafe’, con cui impose il marchio nella grande distribuzione.

Grazie alle sue abilità nel settore, Giorgio Trombetta è anche approdato ai vertici del Gros. Si tratta di una realtà nata ventisette anni fa a Roma e da allora protagonista nel mondo della distribuzione della Capitale e dell’area metropolitana. Gros era infatti nata con l’ambizione di riunire sotto un unico marchio varie insegne storiche della città. Proprio i rappresentati di Gros hanno diffuso sui canali ufficiali del Gruppo una nota per la scomparsa del presidente. (Continua a leggere dopo la foto…)

La nota di Gros per la scomparsa del presidente

La nota di cordoglio, oltre a rendere nota la triste notizia, è stata un’occasione per ripercorrere il sodalizio con Trombetta e la grande eredità lasciata al gruppo. “Il consiglio di amministrazione, il Collegio dei Revisori, i dipendenti e i collaboratori del Gros – Gruppo Romano Supermercati si stringono uniti e partecipi attorno alla famiglia Trombetta – si legge – e, con enorme commozione, rendono omaggio a Giorgio Trombetta il quale ha lasciato un segno importante nella storia dell’economia italiana e in particolare di quella romana grazie alle sue qualità di grande uomo e straordinario imprenditore che si è sempre distinto per modernità e visione d’impresa. Dal 2010 Giorgio Trombetta, tra i fondatori del Gros – Gruppo Romano Supermercati, ha assunto la carica di presidente contribuendo con le sue spiccate doti allo sviluppo dell’azienda”.

