Ada Alberti studia e pratica astrologia da oltre 40 anni. Dal 2017 a oggi pubblica le previsioni astrologiche nel suo sito e ogni settimana anche sui vari solcial. La famosa astrologa di Mattino 5 ha rivelato quello che gli astri dicono su amore, fortuna e lavoro per quanto riguarda l'oroscopo del mese di Dicembre 2024 segno per segno.

Ada Alberti, l’oroscopo di Dicembre 2024: cosa ci aspetta segno per segno

Ada Alberti ha svelato il suo oroscopo di Dicembre 2024. Ecco cosa ci aspetta segno per segno. Ariete: stando a quanto prevedono le Stelle è ancora il periodo molto florido per quanto riguarda il lavoro però attenti in amore perché qualcosa stride. Arieti, liberatevi dal passato con le sue nostalgie o malinconie, perché queste possono bloccare il vostro processo evolutivo ed il periodo “godereccio” che Giove dal segno dei Gemelli. Toro: Tra la fine di novembre e l’inizio di dicembre ci potrebbero essere tensioni in casa per questioni finanziarie ma sarete aiutati. Scoprirete emozioni nuove, Saturno proteggerà le scelte che farete anche per i vostri figli, ma dovrete evitare di scialacquare denaro e pensare più a voi stessi. Comunque l’esperienza del passato vi ha reso giudiziosi e difficilmente sbaglierete. Il 2024 è stato l’anno della vostra rinascita per una nuova costruzione, auguri per la fine dell’anno! Gemelli: per i nati tra la seconda metà di maggio e la prima di giugno il cielo indica che ci saranno tensioni soprattutto per i figli o per i soldi in uscita, siate molto cauti in amore con il partner. Chi sarà piegato da un impegno di lavoro estenuante potrà farsi valere o chiudere dei rapporti. Una causa legale può trovare un compromesso. Ritorna il desiderio di viaggiare e vivere emozioni più belle in questo fine anno, faticoso sì ma tutto sommato liberatorio e propositivo.

