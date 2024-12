Ada Alberti, l’oroscopo completo del 2025: quali sono i segni più fortunati

Come andrà il 2025? Come sempre c’è Ada Alberti a rivelarci le previsioni dell’oroscopo segno per segno per il prossimo anno. Qui tutti gli appassionati di segni zodiacali scopriranno come le stelle influiranno sulla propria vita. Vediamo quali sono i segni più fortunati e chi invece dovrà rimboccarsi le maniche in ambito professionale e in amore. (Continua dopo le foto)

Oroscopo 2025, le previsioni di Ada Alberti: Ariete, Toro, Gemelli

Ada Alberti consiglia agli Ariete di non allarmarsi troppo, ma di cercare di affrontare tutto con calma e prudenza, possibilmente nella prima metà dell’anno. Cambiamenti necessari che non si possono ignorare e che porteranno alla trasformazione della propria vita. Attenzione: ci saranno crisi familiari, chiusure affettive e sentimentali indesiderate. Ma le crisi sono utili per apportare delle correzioni. Un anno attivo, innovatore e prospero il 2025 per i Toro. Plutone ha iniziato a transitare nel segno dissonante dell’Acquario, cambiando profondamente e radicalmente i rapporti di lavoro o familiari ed alcuni hanno cambiato casa, altri sede lavorativa. Giove transiterà nel segno del Gemelli fino al 9 giugno. Qualche progresso è stato fatto, grazie anche a Plutone di transito nell’amico Acquario, ma le difficoltà sono state ardue da superare in famiglia e nella professione. Qualcuno si è dovuto difendere persino legalmente, anche la salute a tratti è venuta meno. (Continua dopo le foto)

Oroscopo 2025, le previsioni di Ada Alberti: Cancro, Leone, Vergine

Fino ad ora alcuni aspetti della vita dei Cancro, come il matrimonio e le collaborazioni professionali, hanno subito delle trasformazioni profonde e radicali. Ma questo è il vostro anno perché Giove ha ripreso il suo moto diretto e si è stabilito nel segno d’aria dell’Acquario, vostro ottavo campo solare, settore che simboleggia la trasformazione, il mistero, l’occulto. Il 2025 segna l’inizio di tre anni in crescita e di espansione per i Leone dopo preoccupazioni economiche e spese anche non preventivate e investimenti che non sempre hanno fruttato. Giove promette un riscatto per i Vergine, ma a partire da giugno 2025. Nella seconda parte dello scorso anno, avete vissuto il privato in modo instabile, qualcuno si è separato. É stato difficile portare avanti un rapporto sentimentale, sostanzialmente per i vari cambiamenti affrontati anche nel settore lavorativo. Qualche nativo di questo segno di terra ha fatto scelte che in seguito si sono rivelate sbagliate o poco soddisfacenti.

