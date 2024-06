Abbandonata dalla madre, la storia di Elsa fa piangere il mondo intero

Varie. Ha dell’incredibile la storia di Elsa, la bambina abbandonata dalla madre nella periferia di Londra. La neonata è stata ritrovata in una busta, avvolta in un asciugamano, lo scorso 18 gennaio 2024. Le recenti scoperte delle autorità sono agghiaccianti. Scopriamo insieme tutti i dettagli di questa tragica storia. (Continua a leggere dopo la foto)

Elsa, la neonata abbandonata dalla madre nella periferia di Londra

Le autorità inglesi non hanno più dubbi: i test del DNA lo confermano. Elsa, così è stata chiamata dai soccorritori, è una neonata che è stata trovata in una busta, avvolta in un asciugamano, nella periferia orientale di Londra lo scorso 18 gennaio 2024. La storia ha sconvolto il mondo intero, lasciando aperti molti punti interrogativi. Come è possibile che una madre abbia abbandonato la propria figlia, senza che nessuno se ne accorgesse? Le recenti scoperte delle autorità sono agghiaccianti. (Continua a leggere dopo la foto)

Una storia che ha sconvolto il mondo intero

Mistero e shock avvolgono questa storia che ha dell’incredibile. L’ignota madre che ha abbandonato la piccola Elsa aveva già fatto lo stesso in passato con altri due neonati: Harry, il 16 settembre 2017, e Roman, il 31 gennaio 2019. I bambini sono stati ritrovati a Londra Est negli ultimi sette anni e sono tutti figli della stessa madre, ancora ignota alle autorità. (Continua a leggere)

