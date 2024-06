24 ore Le Mans, trionfo Ferrari: Fuoco, Nielsen e Molina nella storia

24 ore Le Mans. Trionfo della #50 Ferrari con Antonio Fuoco, Nicklas Nielsen e Miguel Molina. I tre piloti hanno trionfato nella gara con un finale da urlo. Per loro è stata una vera e propria corsa contro il tempo. Tutto è iniziato circa dodici mesi fa, quando sono stati rallentati da un sassolino finito nel radiatore dell’Ers. Da quel momento, però, la storia è cambiata. (Continua…)

Leggi anche: F1, la Ferrari spinge sugli upgrade: 3 nuove ali posteriori

Leggi anche: Hamilton alla Ferrari: “Voglio vincere il mio ottavo titolo”

24 ore Le Mans, trionfo per la #50 Ferrari

Trionfo per la #50 Ferrari alla 24 ore Le Mans. Dopo che circa un anno fa hanno dovuto fermarsi a causa di un sassolino finito nel radiatore, quest’anno ci ha provato lo sportello sinistro a fermarli, ma in realtà il problema si è rivelato un jolly che il muretto Ferrari ha calato in pista spiazzando Toyota. Costretti al pit stop per chiudere lo sportello che si apriva in curva, i meccanici della Ferrari hanno cambiato strategia e alla fine hanno avuto ragione.

Una vittoria firmata Nielsen, Molina e Fuoco, che a fine gara ha commentato: “Abbiamo avuto qualche piccola sfortuna nei pit stop, ma alla fine abbiamo messo tutto il nostro impegno in questa gara, soprattutto dopo l’anno scorso, dove ci era rimasta un po’ qua… Abbiamo lavorato un anno per tornate qui e fare del nostro meglio e alla fine ce l’abbiamo fatta. Le Mans è sempre speciale. Penso che con Miguel [Molina] lo abbiamo capito all’ultima chicane che finalmente ce l’avevamo fatta”.