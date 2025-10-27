Zverev shock: “Mi dispiace, devo dire una cosa spiacevole su Sinner”

La sconfitta in finale a Vienna che avrebbe potuto lasciare l’amaro in bocca, ma Alexander Zverev, dopo avere lasciato tutti con il fiato sospeso per il preambolo, ha scelto l’ironia. Dopo la finale persa contro Jannik Sinner all’Erste Bank Open, il tedesco si è presentato alla premiazione con il sorriso e una battuta destinata a diventare virale.

Zverev si rivolge a Sinner: "Devo dire una cosa spiacevole: Jannik, hai rotto le p… a tutti"



https://t.co/varS4EWVBL — Fanpage.it (@fanpage) October 27, 2025

Rivolgendosi direttamente all’azzurro, ha detto: “Prima di tutto, vorrei iniziare con un argomento molto spiacevole: Jannik, stai rompendo le palle a tutti i giocatori da due anni!”. Una frase colorita che ha scatenato le risate del pubblico e dello stesso Sinner, simbolo di una rivalità accesa ma con risvolti amichevoli evidenti.

Zverev ha poi proseguito in tono scherzoso, aggiungendo: “Rilassati un po’, lo sappiamo che sei il miglior giocatore del mondo. Lascia che vinca anch’io ogni tanto”. Un siparietto disteso e pieno di fair play, che ha alleggerito la tensione dopo un match combattuto, deciso solo nel terzo set, con la vittoria di Sinner per 6-7, 6-3, 7-5.

Il tedesco, che fino a pochi mesi fa era avanti 4-1 nei precedenti con l’azzurro e che ora si ritrova sul 4-4, ha ammesso con sportività la crescita straordinaria del rivale: “Che anno incredibile hai avuto, hai raggiunto tutte e quattro le finali degli Slam. E questa settimana, ovviamente, sei stato semplicemente il miglior giocatore qui a Vienna”. (continua dopo la foto)

Zverev ha voluto poi riconoscere anche il valore del team del campione altoatesino: “Gli ultimi anni sono stati fantastici e continuate a migliorare. So che Jannik è la parte principale di tutto questo, ma anche voi avete un ruolo enorme. I progressi che avete fatto sono incredibili da vedere, quindi davvero complimenti”.

Dopo i successi a Cincinnati, a Wimbledon, agli Australian Open e ora a Vienna, Sinner conferma la sua forza in un’annata da incorniciare nonostante la sospensione per il caso Clostebol. E anche chi lo affronta sul campo, come Zverev, ormai lo riconosce con rispetto e un pizzico di ironia: Jannik, il ragazzo che “rompe le palle” a tutti… semplicemente perché vince.

Leggi anche: