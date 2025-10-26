Musetti, la situazione per le Finals dopo la sconfitta con Zverev

La sconfitta in semifinale a Vienna contro Alexander Zverev non ha intaccato le speranze di Lorenzo Musetti, che resta pienamente in corsa per un posto alle Nitto ATP Finals di Torino. Il tennista carrarino, pur fermatosi a un passo dalla finale (6-4 7-5 per il tedesco), ha raccolto punti preziosi e si è avvicinato sensibilmente all’obiettivo stagionale.

Contro Zverev, Musetti ha mostrato buone trame di gioco ma anche qualche sbavatura al servizio di troppo, che ha permesso all’avversario di gestire il match con maggiore tranquillità. Resta comunque una settimana positiva per il numero due d’Italia, che consolida la fiducia e conferma la crescita vista negli ultimi tornei.

Con la semifinale raggiunta a Vienna, Musetti sale a 3.685 punti nella Race to Turin, mantenendo l’ottavo posto in classifica e portando a 440 punti il margine su Felix Auger-Aliassime, suo diretto inseguitore. Un vantaggio che, a una settimana dal Masters 1000 di Parigi-Bercy, diventa pesante ma non ancora definitivo.

Entrambi i tennisti saranno presenti a Parigi: Musetti, settima testa di serie, esordirà direttamente al secondo turno contro Lorenzo Sonego o un qualificato, mentre Auger-Aliassime inizierà dal primo turno contro un qualificato. A questo punto, al carrarino basterà fare meglio del canadese per garantirsi la qualificazione matematica alle Finals.

La settimana successiva al torneo di Parigi, Auger-Aliassime sarà impegnato anche nell’ATP 250 di Metz, dove proverà un ultimo assalto in extremis. Musetti, invece, al momento non risulta iscritto né a Metz né al torneo di Atene.

Se il canadese non riuscirà a colmare il gap già nella capitale francese, la corsa si chiuderà virtualmente in anticipo, regalando all’Italia una seconda presenza accanto a Jannik Sinner nella prestigiosa kermesse torinese.

