Sinner, “Vittoria che mi rende felice”. E Zverev lo incorona: “Ingiocabile da 2 anni”

Jannik Sinner si gode il quarto titolo stagionale e il 22esimo della sua carriera, vincendo per la seconda volta l’Atp 500 di Vienna. L’azzurro ha conquistato la finale dopo una gara in rimonta, mostrando la sua straordinaria tenacia e resistendo a un piccolo infortunio nel terzo set.

Un torneo 500 che – per l'intensità del gioco e la bellezza dei colpi da ambo le parti – poteva valere l'atto finale di uno Slam. Jannik Sinner ha prevalso a Vienna in rimonta su un ottimo Alexander Zverev. https://t.co/UE36pi90ts — Tgr Rai Trentino (@TgrRaiTrentino) October 26, 2025

“La finale è cominciata malissimo. Avevo palle break ma ho cercato di restare incollato dal punto di vista mentale”, ha commentato Sinner a caldo. “Il terzo set è stato un su e giù, ma sentivo bene la palla e ho cercato di spingere. Sono contento di aver vinto un altro titolo“.

Sinner ha sottolineato la difficoltà fisica della partita: “È stato difficile fisicamente, la cosa più importante è non mollare e capire quali sono le situazioni. Ho cercato di fare le scelte giuste nei momenti giusti ed è stata la chiave. Ho risparmiato le energie per i miei turni di battuta“. La strategia e la capacità di mantenere alta la concentrazione hanno permesso all’azzurro di rimontare e chiudere con successo una settimana intensa. (continua dopo la foto)

Il tennista italiano ha voluto anche ringraziare il proprio team, la famiglia e la fidanzata, presenti al torneo: “Ringrazio il mio team per il sostegno, anche nel comprendermi che a volte non è semplice, la mia famiglia e la mia ragazza che erano qui a fare il tifo per me“.

Alexander Zverev, numero 3 del mondo e sfortunato finalista, ha voluto sottolineare la qualità dell’avversario: “Congratulazioni a Sinner che negli ultimi due anni è ingiocabile. È un anno straordinario con le quattro finali Slam. Sei stato in questa settimana il miglior giocatore. Complimenti al tuo staff”.

Leggi anche: