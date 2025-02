“Non parla..”: Zeman, la triste notizia dopo l’ischemia. Sono ore di apprensione per le condizioni di Zdenek Zeman, attualmente ricoverato in terapia intensiva neurologica a seguito di un’ischemia cerebrale. L’ex allenatore di Roma e Lazio è stato trasportato d’urgenza al Policlinico Gemelli ieri mattina in codice rosso. Alessandro Olivi, direttore dell’Unità operativa della clinica di Roma, si è espresso sulle condizioni dell’allenatore. Vediamo come sta ora. (Continua a leggere dopo la foto…)

Zdenek Zeman ricoverato, l’ipotesi di ischemia

L’allenatore ceco Zdenek Zeman, 77 anni, è ancora ricoverato nel reparto di terapia intensiva dell’ospedale Gemelli di Roma. Attualmente si trova nella Stroke Unit per un sospetto caso di ischemia cerebrale. Questo rappresenta il suo terzo ricovero negli ultimi due anni, una situazione che aumenta ancora di più l’apprensione circa la sua ripresa. Nel febbraio dello scorso anno era stato sottoposto a un intervento chirurgico e l’inserimento di quattro by pass, dopo il quale aveva scelto di dimettersi dalla guida del Pescara. Nell’ottobre dello scorso anno, Zeman aveva già affrontato un attacco ischemico. In quell’occasione, fu ricoverato presso la Casa di Cura Pierangeli di Pescara su indicazione del suo cardiologo di fiducia, il dottor Stefano Guarracini, manifestando anche una riduzione della mobilità nella parte destra del corpo. (Continua a leggere dopo la foto…)

Apprensione per l’ex allenatore

Alessandro Olivi, direttore dell’Unità operativa complessa di Neurochirurgia e direttore del Dipartimento di Neuroscienze del Gemelli, ha rilasciato alcune informazioni sulle attuali condizioni di Zeman senza lasciare filtrare troppo ottimismo. Nella Stroke Unit del Gemelli, i paramenti dell’allenatore sono costantemente monitorati. Dalle informazioni che hanno seguito la notizia del ricovero, pare che l’ex allenatore accusasse già da alcuni giorni sintomi influenzali. Per il momento non è possibile fornire dati certi sul grado di ripresa che il 77enne potrà avere, tuttavia appare chiaro che ci siano alcune conseguenze importanti compatibili con la presunta diagnosi di ischemia cerebrale.

