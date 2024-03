Zaniolo: “Farò di tutto per essere convocato all’Europeo”

Nicolò Zaniolo, dopo le ultime positive prestazioni con la maglia della Nazionale, punta deciso al campionato Europeo di calcio. “Il feeling con Spalletti è ottimo”, ha detto nel corso di una lunga intervista al Corriere dello Sport. Zaniolo finora ha disputato 17 partite in azzurro, mettendo a segno 2 gol.

“È andata benissimo, è stato un tour utile per conoscerci meglio e lavorare tutti insieme. Sono soddisfatto”, ha detto al giornalista che l’ha intervistato per il CdS che poi gli ha chiesto se non fosse mancato qualcosa (il gol): “Peccato. Vorrà dire che il gol arriverà in una partita più importante” ha risposto Zaniolo. Che ora punta deciso ad essere nei 23 convocati di Spalletti per l’Europeo. “Speriamo. Uno dei sogni che avevo da bambino era giocare una grande competizione con la Nazionale. Farò l’impossibile per essere convocato”, aggiungendo che con il Ct “il feeling è ottimo”.