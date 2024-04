WTA 1000 Madrid, Martina Trevisan fuori dopo 3 ore di battaglia con Sloane Stephens

Si ferma al primo turno anche la corsa dell’azzurra Martina Trevisan al WTA 1000 di Madrid. La tennista fiorentina, infatti, nonostante una gran battaglia intrapresa contro la giocatrice statunitense Sloane Stephens durata 3 ore e 16 minuti ha mollato la presa. L’americana, ex campionessa slam allo US Open ma anche finalista del Roland Garros nel 2018, arrivava a Madrid dopo il successo ottenuto a Rouen, è riuscita ad imporsi con il punteggio finale di 6-3 5-7 6-4. Una Trevisan come sempre molto combattiva, ma soprattutto in grado di reagire in men che non si dica a un primo set oggettivamente troppo falloso ed un po’ frettoloso da parte sua. L’azzurra, in pratica, ha iniziato a far vedere cose migliori solo da inizio secondo parziale, anche se non sempre con continuità.

Martina Trevisan fuori contro Sloane Stephens

Nella prima frazione nei primi sei giochi si assiste a cinque break, con la Stephens che è la sola in grado di tenere una volta il servizio nel terzo game. La statunitense allunga sul 5-2 non pesante, poi Trevisan è brava ad annullare un set point nell’ottavo gioco. Nel nono, però, la statunitense concede il primo quindici all’azzurra e poi infila quattro punti consecutivi per chiudere sul 6-3 dopo 48 minuti.

Dalle chance scappate via, però, l’ex finalista del Roland Garros si è come bloccata, perdendo non solo le opportunità di chiudere la partita ma subendo il nuovo allungo della Trevisan, capace di prendersi il set per 7-5 e portare ogni discorso al terzo dopo 87 minuti di set. La partita passato abbondantemente le 3 ore arriva con un ultimo set equilibrato fino alla fine, ma fatale alla Trevisan al nono game: al servizio la toscana ha subito il break che la Stephens è poi riuscita a consolidare nel successivo ultimo turno di servizio.

Una sconfitta amara per Trevisan che alla lunga aveva trovato un buon gioco, ma nel finale ha accusato un calo. Per l’azzurra, all’ottavo ko nelle ultime nove partite giocate nei main draw del circuito maggiore, è una sconfitta che pesa in termini di classifica visto che difendeva gli ottavi di finale dello scorso anno. La toscana, infatti, scivolerà fuori dalla top 80. Al secondo turno per Stephens ci sarà la belga Elise Mertens, numero 28 del tabellone.