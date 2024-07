Williams Sainz, è fatta. La scuderia britannica ha ufficializzato l’arrivo del pilota spagnolo, attualmente in forza alla Ferrari, con un contratto biennale che entrerà in vigore nel 2025 e con opzioni per il prolungamento. Il pilota spagnolo, con oltre dieci anni di esperienza in Formula 1, lascia la Scuderia Ferrari per unirsi alla Williams.

Fino ad oggi, Sainz, 29 anni, ha conseguito tre vittorie e 23 piazzamenti sul podio nella massima categoria automobilistica, accumulando oltre 1100 punti in carriera e attualmente occupando la quinta posizione nel campionato piloti di questa stagione. È stato il primo pilota non della Red Bull a vincere una gara nel 2023, al Gran Premio di Singapore, e ha aggiunto un’altra vittoria all’inizio di quest’anno in Australia, appena dieci giorni dopo un intervento chirurgico all’appendicite, oltre a quattro podi finora in stagione. Sainz gareggerà insieme ad Alex Albon per Williams Racing nei prossimi due anni, coprendo così il periodo finale delle attuali regole tecniche e il primo anno del nuovo regolamento. Il pilota spagnolo continuerà a utilizzare il numero 55.