WhatsApp, addio alla storica funzione: cosa cambierà tra qualche giorno. È in arrivo un nuovo aggiornamento per quanto riguarda la nota app di messaggistica dall'icona verde. Nei prossimi giorni gli utenti sperimenteranno per la prima volta la 'nuova veste' della piattaforma vedendo sparire alcune funzioni e apparire altre. Cosa cambierà.

WhatsApp, arriva la svolta storica

L'utilizzatissima piattaforma di messaggistica WhatsApp, ormai installata da 2 miliardi di utenti nel mondo, è in continua evoluzione. I suoi produttori infatti sono sempre al lavoro per capire come migliorare l'esperienza di utilizzo rendendola quanto più intuitiva e scorrevole. Tuttavia, può capitare che alcuni cambiamenti siano di più difficile 'digestione' e che, addirittura, qualcuno rimpianga (forse anche solo per abitudine) la versione precedente agli aggiornamenti. Tra pochi giorni l'app subirà uno di questi rinnovamenti e stavolta si parla di una volta storica. Una funzione in particolare sparirà e altre verranno messe in campo. Vediamo nel dettaglio cosa aspettarci.

Addio a “sta scrivendo…”: cosa cambia

Già da qualche tempo i produttori di WhatsApp avevano annunciato una novità che diventerà effettiva nei prossimi giorni. La nuova funzione è stata testata con i beta tester negli scorsi mesi e ora sarà disponibile per tutti i fruitori dell’app. Uno dei cambiamenti previsti nel nuovo aggiornamento riguarda la storica scritta ‘sta scrivendo…‘ che compare nelle chat per avvertire quando un utente è nell’atto di comporre un messaggio. Al suo posto vedremo comparire solo tre puntini in basso a sinistra per indicare che l’utente sta scrivendo. Si tratta di una modifica introdotta dagli sviluppatori di WhatsApp per rendere le conversazioni più fluide, permettendo agli utenti di concentrarsi maggiormente sui contenuti della chat senza distrarsi guardando in alto per verificare se l’interlocutore stia rispondendo. Ma questa non è l’unica modifica.

