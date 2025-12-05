Vlahovic, operazione riuscita: ma la Juventus dovrà fare a meno di lui a lungo

Per la Juventus, sul fronte Vlahovic, arriva una buona notizia che non riesce a mitigare la preoccupazione per Spalletti. L’operazione a cui si è sottoposto il serbo, infatti, è perfettamente riuscita, ma i bollettini medici confermano che lo stop sarà lunghissimo.

#Vlahovic usa Goku e Dragon Ball per un messaggio social: “L’intervento è andato bene, ci vediamo presto” https://t.co/dJnr3wzchW — Alfredo Pedullà (@AlfredoPedulla) December 4, 2025

Vlahovic dovrà stare lontano dai campi per almeno 14 settimane. L’attaccante bianconero si è sottoposto a un intervento chirurgico per la riparazione dell’avulsione tendinea dell’adduttore sinistro, eseguito alla Mayo Clinic Healthcare di Londra dai professori Ernest Schilders e Rowena Johnson, con la supervisione del medico del club Marco Freschi.

L’operazione è riuscita, ma una parte significativa della stagione di Vlahovic è di fatto compromessa. Con il rientro previsto per metà marzo, il giocatore potrà tornare a giocare solo nell’ultima parte della stagione, un problema anche in chiave rinnovo, vista la scadenza del contratto che sembrava più vicina grazie alla fiducia di Spalletti nelle doti dell’attaccante serbo.

Sui social, Dusan Vlahovic ha voluto rassicurare i tifosi con un semplice messaggio in inglese: “See you soon”, “ci vediamo presto”. Ma per la Juventus è un “presto” molto relativo. Ora il peso delll’attacco passerà sulle spalle dei due nuovi acquisti, Openda e David, che sino a ora non sono riusciti a incidere come si sperava.

L’altra opzione è Yildiz, che potrebbe anche essere schierato come falso nove. Starà a Spalletti decidere, ma in una stagione in cui i bianconeri sono già martoriati dagli infortuni, l’ex Ct della Nazionale avrebbe volentieri fatto a meno di questo ennesimo, grave problema.

Leggi anche: