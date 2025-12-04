Rimonta Bologna, Parma eliminato: i campioni in carica avanzano ai quarti di Coppa Italia

Il Bologna riparte da dove aveva concluso la scorsa stagione e inaugura la difesa del titolo in Coppa Italia con una vittoria in rimonta nel derby emiliano contro il Parma. Al Dall’Ara finisce 2-1 per la squadra di Vincenzo Italiano, che ribalta il vantaggio iniziale di Benedyczak grazie ai gol di Rowe e Castro. I rossoblù accedono così ai quarti di finale, dove affronteranno la vincente tra Lazio e Milan.

Come si è sviluppato il derby emiliano di Coppa Italia

Il Dall’Ara accende subito l’atmosfera. Il Bologna, campione in carica della competizione, debutta agli ottavi, mentre il Parma arriva al confronto dopo il 3-2 sullo Spezia e con il giovane Guaita all’esordio tra i pali.

Il primo intervento decisivo è di Ravaglia, che al 6’ respinge l’iniziativa di Benedyczak. Il polacco però trova il modo di colpire al 13’, sfruttando il filtrante di Lovik e firmando lo 0-1 con un destro angolato.

Il Parma insiste, ancora con Benedyczak, mentre il Bologna cresce alla distanza: alla mezz’ora Fabbian non aggancia un pallone interessante di Bernardeschi, ma al 38’ Rowe sigla l’1-1 dopo aver colpito il palo e ribadito in rete.

Le occasioni e l’equilibrio della ripresa

Nel secondo tempo la squadra di Italiano alza il ritmo e costringe il Parma nella propria metà campo. Lucumì sfiora il sorpasso, ma è il Parma ad avere la palla più nitida con Lovik, che al 69’ calcia fuori da buona posizione.

Il centrocampista gialloblù ci riprova al 78’ senza trovare la porta, mentre Lykogiannis impegna Guaita con un tiro da fuori. Negli ultimi minuti rientra anche Immobile, ma lo strappo decisivo porta la firma di Castro.

Il colpo finale che manda il Bologna ai quarti

All’89’ Delprato concede una rimessa pericolosa ai rossoblù e Holm confeziona un cross perfetto per Castro, che di testa sigla il 2-1 e fa esplodere il Dall’Ara.

Il Bologna vince così il derby emiliano e conquista la qualificazione ai quarti di finale, dove affronterà la vincente tra Lazio e Milan.

