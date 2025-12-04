Brutte notizie per Conte: si ferma Lobotka, Juventus a rischio

Il Napoli rischia di perdere un altro tassello fondamentale in vista della sfida di domenica sera contro la Juventus al Maradona. Antonio Conte deve fare i conti con una nuova tegola a centrocampo, proprio nel momento in cui la squadra sta già affrontando un’emergenza in quel reparto.

Nuovo stop per Lobotka

Il club azzurro ha comunicato che Stanislav Lobotka ha riportato un risentimento muscolare al tibiale posteriore della gamba sinistra durante la fase di attivazione pre-gara di ieri. Il centrocampista ha già iniziato il percorso riabilitativo previsto dallo staff medico, ma la sua presenza contro la Juventus appare altamente in dubbio.

Una stagione complicata per lo slovacco

Per Lobotka si tratta del secondo infortunio significativo della stagione. Lo slovacco aveva già sofferto un problema agli adduttori che lo aveva tenuto ai box per quattro partite tra campionato e Champions League. Un nuovo stop che complica ulteriormente i piani dell’allenatore.

Emergenza totale a centrocampo

L’assenza del numero 68 si aggiunge a quelle di De Bruyne, Anguissa e Gilmour, già fuori per problemi fisici. In questo scenario, Elmas resta l’unica alternativa per affiancare McTominay in mezzo al campo. Una situazione che obbliga Conte a rivedere assetto e rotazioni a pochissimi giorni da una delle gare più delicate della stagione.

