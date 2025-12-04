Antonio Conte analizza con lucidità e soddisfazione la sofferta qualificazione del Napoli ai quarti di finale di Coppa Italia ai danni del Cagliari, arrivata solo dopo una lunghissima serie di calci di rigore. Intervistato da Mediaset, l’allenatore azzurro ha elogiato la freddezza dei suoi giocatori e l’atteggiamento mostrato in una gara ricca di difficoltà.

“Rigori lunghissimi, ma bravi e freddi”

Conte ha sottolineato la difficoltà della lotteria finale: una sequenza interminabile in cui ogni giocatore chiamato sul dischetto ha dovuto dimostrare personalità. Secondo il tecnico, la durata della serie evidenzia la qualità e la lucidità dei protagonisti: chi ha calciato, ha saputo assumersi una responsabilità pesante.

Il Napoli aveva subito il gol del pareggio in modo fortuito, su un rimpallo, ma la squadra ha comunque offerto una buona prova, anche grazie alla presenza di giovani promettenti come Vergara e Ambrosino, oltre a giocatori che tornavano in campo dopo un lungo periodo senza minuti.

Milinkovic-Savic decisivo dal dischetto

Alla domanda sulla personalità del portiere serbo nei rigori, Conte non ha avuto dubbi: “Se l’abbiamo inserito, è perché conosciamo le sue qualità”. Il tecnico ha ricordato come Milinkovic-Savic sia solitamente abile nel parare i penalty.

Nella sfida contro il Cagliari, nonostante la bravura degli avversari, il portiere ha respinto il tiro decisivo, permettendo al Napoli di accedere al turno successivo.

Intensità non negoziabile

Conte ha ribadito un concetto chiaro: il Napoli deve sempre mantenere un alto ritmo di gioco. Quando la squadra abbassa i giri, diventa prevedibile.

Il tecnico ha ricordato che molti giocatori arrivavano da periodi di inattività, inevitabile quindi qualche calo nel corso della gara. Le sostituzioni sono servite per riequilibrare la situazione e il Napoli ha creato diverse occasioni per segnare, pur senza riuscirci. Il passaggio ai rigori, evento che mancava da cinque anni, viene comunque accolto come un segnale positivo.

Verso Napoli-Juventus: “Tre punti come gli altri, ma massimo rispetto”

Domenica arriva la sfida contro la Juventus, ma Conte mantiene i toni bassi: “È una partita, ci sono tre punti in palio per entrambe”.

L’allenatore ha ricordato di conoscere bene la storia bianconera e di nutrire grande rispetto, ma ha garantito che il Napoli andrà in campo con l’obiettivo di portare a casa il risultato.

Lucca promosso dal tecnico

Conte ha infine dedicato un commento a Lucca, autore di un gol e molto attivo nel corso del match. Il tecnico ha riconosciuto l’impegno dell’attaccante e ha sottolineato i margini di crescita: un giocatore che può continuare a lavorare e migliorare.

Il Napoli esce dal confronto con il Cagliari con una dose di fiducia e con la certezza che la strada tracciata da Conte passa attraverso intensità, responsabilità e crescita dei singoli.

