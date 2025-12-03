Coppa Italia, Napoli avanti con il brivido: Cagliari eliminato ai rigori

Al Maradona, dopo una notte infinita di Coppa Italia, è il Napoli a conquistare i quarti di finale al termine di una sfida chiusa soltanto ai rigori contro il Cagliari. Dopo l’1-1 dei tempi regolamentari, servono venti tiri dal dischetto per decidere tutto.

L’errore di Luvumbo e il centro decisivo di Buongiorno regalano la qualificazione alla squadra di Antonio Conte, che affronterà la vincente tra Fiorentina e Como il 21 gennaio. Novanta minuti intensi, una gara spaccata in due e un finale che ha messo alla prova i nervi dei tifosi azzurri.

Conte cambia otto uomini rispetto all’ultima gara di campionato con la Roma. In attacco Lucca è assistito da Politano e dal giovane Ambrosino. Dall’altra parte Pisacane rivoluziona il Cagliari, rilanciando Pavoletti e l’esterno Luvumbo, con l’esordio stagionale di Rodriguez in difesa.

Il Napoli prende campo, palleggia a lungo e costringe il Cagliari nella propria metà campo. Il vantaggio arriva dopo mezz’ora: cross perfetto di Vergara e colpo di testa vincente di Lucca, che firma l’1-0. Gli azzurri gestiscono il ritmo e chiudono il primo tempo con il 59,9% di possesso palla e la sensazione di pieno controllo.

Nella ripresa cambia tutto. Pisacane inserisce Prati, Esposito, Borrelli e Idrissi e trova subito la scossa. Al 12’ Sebastiano Esposito raccoglie un pallone vagante in area e con un destro preciso batte Milinkovic-Savic per l’1-1. Il Cagliari prende coraggio, mentre Conte reagisce con una raffica di cambi offensivi, inserendo Buongiorno, Hojlund, Lang e Neres.

Nel finale il Napoli spinge con forza. Ci provano McTominay, Spinazzola e ancora Neres, ma Caprile tiene in piedi il Cagliari. Si va così ai rigori, in una sequenza interminabile che vede andare a segno anche i portieri.

L’epilogo arriva al decimo tiro: Luvumbo sbaglia, Buongiorno non trema e firma il rigore che vale i quarti. Il Maradona esplode dopo una serata di paura e sofferenza. Il Napoli va avanti, il Cagliari saluta la competizione dopo aver sfiorato l’impresa.

Leggi anche: