L’Atalanta di Palladino vola: annichilito il Genoa di De Rossi (in 10 uomini per un’ora)

L’Atalanta supera 4-0 il Genoa negli ottavi di Coppa Italia e stacca il pass per i quarti, dove affronterà la Juventus, ancora a Bergamo. Una partita mai realmente in discussione, indirizzata già nel primo tempo e chiusa nella ripresa con autorità. La squadra bergamasca domina nel gioco, colpisce nei momenti chiave e approfitta anche dell’inferiorità numerica del Genoa, rimasto in dieci per oltre un’ora dopo l’espulsione di Fini.

Gasparini cambia poco rispetto al recente passato: Sportiello in porta, Kolasinac in difesa, Pasalic e Zalewski a centrocampo, Sulemana in attacco. Il Genoa si presenta con il 3-4-2-1, Stanciu e Carboni alle spalle di Ekhator, e prova a restare compatto e colpire in ripartenza.

L’Atalanta prende subito il controllo del gioco. Pasalic colpisce una traversa di testa, poi arriva l’1-0 firmato da Djimsiti, ancora di testa. Dopo 21 minuti Sulemana è costretto a uscire per un risentimento all’adduttore destro: al suo posto entra Daniel Maldini, che poco dopo centra un palo su punizione. Il Genoa prova a restare in partita, ma non riesce a creare pericoli veri.

La svolta definitiva arriva con il rosso a Fini, espulso per fallo su Bellanova lanciato a rete. Il primo tempo si chiude sull’1-0, con l’Atalanta che ha già colpito anche un palo e una traversa, oltre a sfruttare la superiorità numerica.

Nel secondo tempo De Rossi ridisegna il Genoa inserendo Marcandalli per Carboni e spostando Norton-Cuffy sulla destra. Ma l’equilibrio dura pochissimo: il destro di De Roon vale il 2-0 e spegne ogni tentativo di rimonta.

Il 3-0 arriva con Pasalic, premiato per una prova di grande sostanza, mentre il 4-0 porta la firma del giovane Ahanor, tornato a segnare. A colpire sono proprio tre dei senatori con più presenze nella storia recente della rosa.

L’Atalanta centra così l’accesso ai quarti di Coppa Italia, dove affronterà la Juventus ancora in casa. Per Palladino è la terza vittoria di fila senza subire gol: successi contro Eintracht in Champions, Fiorentina in campionato e Genoa in Coppa. Il Genoa, invece, saluta la competizione e torna a concentrarsi sulla corsa salvezza.

Leggi anche: